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На оккупированный Донбасс заехали 9 грузовиков с гуманитаркой от "Красного Креста"

На оккупированный Донбасс заехали 9 грузовиков с гуманитаркой от "Красного Креста"

КИЕВ. 23 февраля. УНН. На оккупированный Донбасс через КПВВ "Новотроицкое" последовали 9 грузовиков от Миссии Международного комитета "Красный Крест", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Через КПВВ "Новотроицкое" последовали 9 грузовиков от Миссии Международного комитета "Красный Крест", - говорится в сообщении.

По информации пограничников, на временно оккупированную территорию Украины транспортные средства перевозили гуманитарную помощь весом 190 тонны, а именно - строительные материалы.

Напомним, UNICEF направил на Донбасс более 142 тонн гуманитарной помощи.

Ранее Международный комитет Красного Креста направил для жителей Донецкой и Луганской областей гуманитарную помощь общим весом 193 тонны.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, гуманитарная помощь, Красный Крест
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