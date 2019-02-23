В ВСУ показали работу над созданием национальной военной символики

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В войсках продолжается активная работа специалистов-историков по созданию национальной военной символики по лучшим мировым образцам. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко, передает УНН.

Как отметил Муженко, украинские милитаристские традиции формируют будущее Вооруженных Сил Украины.

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"В войсках ведется активная работа специалистов-историков по созданию национальной военной символики по лучшим мировым образцам", - написал Муженко, добавив фото.

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Напомним, начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко принял участие в испытаниях зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины на государственном испытательном полигоне "Ягорлык" в Херсонской области.