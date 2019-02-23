Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 23 февраля 2019 21:00
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украина может до 2022 года запустить четыре космические аппараты
Украина может до 2022 года запустить четыре космические аппараты
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
15435
Версия для печати

В ВСУ показали работу над созданием национальной военной символики

В ВСУ показали работу над созданием национальной военной символики

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В войсках продолжается активная работа специалистов-историков по созданию национальной военной символики по лучшим мировым образцам. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко, передает УНН.

Как отметил Муженко, украинские милитаристские традиции формируют будущее Вооруженных Сил Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Службы внешней разведки появились эмблема и флаг

"В войсках ведется активная работа специалистов-историков по созданию национальной военной символики по лучшим мировым образцам", - написал Муженко, добавив фото.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появилось изображение новой эмблемы Сил спецопераций Украины

Напомним, начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко принял участие в испытаниях зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины на государственном испытательном полигоне "Ягорлык" в Херсонской области.

Источник: УНН
Теги: Украина, армия, символ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.