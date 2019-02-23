В России горел атомный ледокол "Урал"

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Санкт-Петербурге на "Балтийском заводе" в ночь на субботу произошел пожар на строящемся универсальном атомном ледоколе "Урал", передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Сообщение о пожаре на территории "Балтийского завода судостроения", на ледоколе "Урал" поступило 23 февраля в 00:45 мск. Произошло горение двух погонных метров пластиковой трубы воздуховода. В 1:42 мск пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.

Напомним, в Москве вспыхнул пожар в здании Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.