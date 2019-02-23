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Аваков рассказал, как наказывать за выдачу бюллетеня на отсутствующего гражданина

Аваков рассказал, как наказывать за выдачу бюллетеня на отсутствующего гражданина

Арсен Аваков

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Список граждан, уехавших за границу, и которые на момент голосования находятся за рубежом,  будет в пограничной базе. Каждый член каждой избирательной комиссии будет предупрежден об этом. Каждый будет знать: если он выдаст бюллетень другому человеку, то рискует получить от трех до пяти лет лишения свободы. Об этом в интервью DT.UA заявил Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины, передает УНН.

"Если наблюдатель от любого из кандидатов в президенты обнаружит, что на каком-то из участков выдан бюллетень на имя отсутствующего гражданина, он должен информировать об этом полицию. Полицейский, опираясь на имеющуюся базу данных, установит, действительно ли граждан находится за рубежом. Далее - достаточно легко определит, кто из членов комиссии незаконно выдал этот бюллетень", - подчеркнул министр.

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Напомним, полиция с начала предвыборной кампании открыла 74 уголовных производства по нарушениям, связанным с избирательным процессом.

Источник: УНН
Теги: выборы, Арсен Аваков, Украина
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