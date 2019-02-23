Аваков рассказал, как наказывать за выдачу бюллетеня на отсутствующего гражданина

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Список граждан, уехавших за границу, и которые на момент голосования находятся за рубежом, будет в пограничной базе. Каждый член каждой избирательной комиссии будет предупрежден об этом. Каждый будет знать: если он выдаст бюллетень другому человеку, то рискует получить от трех до пяти лет лишения свободы. Об этом в интервью DT.UA заявил Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины, передает УНН.

"Если наблюдатель от любого из кандидатов в президенты обнаружит, что на каком-то из участков выдан бюллетень на имя отсутствующего гражданина, он должен информировать об этом полицию. Полицейский, опираясь на имеющуюся базу данных, установит, действительно ли граждан находится за рубежом. Далее - достаточно легко определит, кто из членов комиссии незаконно выдал этот бюллетень", - подчеркнул министр.

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Напомним, полиция с начала предвыборной кампании открыла 74 уголовных производства по нарушениям, связанным с избирательным процессом.