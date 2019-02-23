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Украинский вратарь попал в символическую сборную недели ЛЕ

Украинский вратарь попал в символическую сборную недели ЛЕ

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Вратарь киевского "Динамо" Денис Бойко стал единственным представителем от украинских клубов в символической команде недели Лиги Европы, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Бойко оценили по его вкладу в победу "Динамо" над "Олимпиакосом" (1:0). Тогда наш вратарь совершил 5 сейвов, а также сделал два удачных выходы из ворот.

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Примечательно, что матч против "Олимпиакоса" стал лучшим в еврокубковой карьере Бойко по данным InStat.

Добавим, что по оценкам авторитетного сайта "WhoScored" кроме Бойко в топ-11 игроков матчей 1/16 финала также попал защитник "Динамо" Миколенко.

Источник: УНН
Теги: футбол, Украина, Динамо
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