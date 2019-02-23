Нацотбор на "Евровидение-2019" стал частью гибридной войны России против Украины - вице-премьер

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Национальный отбор на "Евровидение-2019", к сожалению, уже стал частью гибридной войны России против Украины. Такое мнение высказал вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Национальный отбор на "Евровидение-2019", к сожалению, уже стал частью гибридной войны России против Украины. В результате участия в отборе артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора или не признают территориальной целостности Украины", - написал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина сегодня выберет представителя на Евровидение-2019

По словам Кириленко, чтобы ситуация не зашла в тупик, "поддерживаю тех, кто считает, что, учитывая негативный общественный резонанс и угрозы информационной безопасности Украины, такие артисты не могут принимать участия в конкурсной части Финала Национального отбора на "Евровидение-2019" .

Напомним, в финал национального отбора международного песенного конкурса Евровидение-2019 прошли музыкальные группы ANNA MARIA, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, Brunettes Shoot Blondes и певица MARUV.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отбор на Евровидение-2019: финалисты и их песни

Как сообщал УНН, вице-премьер против отправки на Евровидение от Украины гастролеров по РФ.