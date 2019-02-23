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В тройной ДТП возле Львова пострадали три человека

В тройной ДТП возле Львова пострадали три человека

ЛЬВОВ-КИЕВ. 23 февраля. УНН. Во Львовской области, в результате ДТП на автодороге Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов возле одного из сел Пустомытовского района пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.

По информации полиции, столкнулись автомобиль "Рено Кенго", которым управляла 51-летняя жительница Пустомытовского района, микроавтобус "Фольксваген", за рулем которого находился 35-летний львовянин и грузовик DAF, которым управлял 45-летний житель Яворовского района.

"В результате столкновения телесные повреждения получила водитель "Рено" и ее 19-летний пассажир. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины", - сообщили в полиции.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, во Львовской области в ДТП с пьяным водителем пострадал ребенок.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Львов и Львовская область, пострадавшие
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