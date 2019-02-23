Митрополит Епифаний направил письмо главе УГКЦ: планируется встреча

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Митрополит Епифаний направил письмо главе УГКЦ Блаженнейшему Святославу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви (ПЦУ).

"Предстоятель, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний прислал (19 февраля - ред.) письмо Главе и Отцу УГКЦ Блаженнейшему Верховному Архиепископу Святославу по вопросам, которые касаются двух Церквей", - говорится в сообщении.

Представители УГКЦ проинформировали, что Блаженнейший Святослав, который находится за границей, ознакомился с письмом. По возвращении в Украину планируется личная встреча руководителей Церквей. Также, в сообщение отметили, что до проведения встречи официальные комментарии не предоставляются.

Ранее Патриарх Филарет призвал главу УГКЦ Блаженнейшего Святослава отказаться от проведения паломничества и совершения Божественной Литургии в соборе Святой Софии.

По мнению Патриарха, свершение греко-католическим духовенство Божественной литургии в центре Украинского Православия - соборе Святой Софии может вызвать сопротивление со стороны православных украинцев.

Напомним, Предстоятель независимой поместной украинской церкви митрополит Епифаний и глава Украинской греко-католической церкви Святослав встретились и договорились разработать дорожную карту углубления отношений двух церквей в различных сферах.