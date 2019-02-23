В Волынской области мужчина стрелял из ружья по односельчанам

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Сегодня на Волыни местный житель стрелял из ружья по односельчанам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Волынской области.

"Сегодня около 4:00 на линию службы "102" полиции Волыни поступило сообщение о том, что в селе Жидичин Киверцовского района один из местных житель совершил несколько выстрелов, предположительно, из ружья в сторону односельчан", - говорится в сообщении.

Также, полиция зарегистрировала сообщения и проводит его проверку. На месте происшествия работают руководство ГУНП в области и Киверцовского отдела полиции, следственно-оперативная группа.

Напомним, в Киевской области в городе Украинка мужчина ранил парня из травматического оружия.

Как сообщал УНН, в Днепре полицейские задержали мужчин, которые с балкона стреляли в человека.