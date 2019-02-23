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Аваков заявил о подготовке провокаций против него и МВД

Аваков заявил о подготовке провокаций против него и МВД

Арсен Аваков

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что против него и МВД готовятся провокации перед выборами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу Авакова в Facebook.

"По "сценарию" на мои счета в Украине или Италии из непонятных источников должна "упасть" внушительная сумма денег в иностранной валюте - якобы за "оплату услуг МВД по прикрытию фальсификации и подкупа избирателей в пользу определённого кандидата". Для полноты "эффекта" деньги могут быть российского происхождения", сообщил в соцсети министр.

Аваков заявляет, что не пойдет на компромиссы и союзы с кандидатами в президенты ради соблюдения закона во время избирательного процесса.

"Я уже много раз говорил и повторю еще раз: я никогда не пойду на компромиссы и не буду заключать "тайных" союзов ни с одним из кандидатов в президенты, сколько бы мне не приписывали таких союзов в прессе. Никакой легитимизации для нарушителей избирательного законодательства не будет. Это принцип. Агитаторы с оружием, ночные облавы на оппонентов, интриги между правоохранителями в регионах - никогда это не станет для меня нормой", сообщает министр МВД.

По сообщению Авакова, на 54-й день (22 февраля) избирательной кампании в МВД и Национальную полицию поступило 1741 сообщение о нарушениях. Все без исключения получили реакцию от правоохранителей. 77 уголовных производств, 401 административный протокол. Статистика по фигурантам обращений такая: БПП – 420, Батьківщина – 337, Самопоміч – 159, Громадянська позиція – 124, Радикальна партія – 117.

Напомним, преступной организацией, которая пыталась создать так называемые "избирательные пирамиды" с целью влияния на выборы президента Украины, руководил один из народных депутатов Украины.

Как сообщал УНН, за сутки в Украине полиция открыла три уголовных производства, связанных с избирательным процессом.

Источник: УНН
Теги: выборы, МВД, провокации
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