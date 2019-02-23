Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 23 февраля 2019 20:59
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украина может до 2022 года запустить четыре космические аппараты
Украина может до 2022 года запустить четыре космические аппараты
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
25845
Версия для печати

Украинские предупредили об ухудшении погоды

Украинские предупредили об ухудшении погоды

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным Укргидрометцентра, 23-24 февраля сохранится холодная без осадков погода с температурой ночью 6-12° мороза, днем 2-7° мороза, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях ночью 12-18° мороза, днем 5 -10° мороза.

Кроме того, по данным синоптиков, в Киеве в ближайшие часы и до конца дня 23 февраля порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый).

Напомним, до конца недели в Украине ожидаются морозы до 18 градусов.

Источник: УНН
Теги: погода, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.