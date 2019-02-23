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Германию на Евровидении-2019 представит дуэт S!Sters

Германию на Евровидении-2019 представит дуэт S!Sters

КИЕВ. 23 февраля. УНН. От Германии в Израиль на Евровидение-2019 поедет дуэт S!Sters с песней "Sister". Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Eurovision Ukraine в Facebook.

“Германия определилась со своим представителем на Евровидении-2019. Победителем национального отбора в этой стране стал дуэт S!Sters, в состав которого входят две харизматичные певицы Carlotta Truman и Laurita. Покорять аудиторию девушки собираются песней “Sister”, — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Украине состоится финал национального отбора на Евровидение-2019.

В финал национального отбора международного песенного конкурса Евровидение-2019 прошли музыкальные группы ANNA MARIA, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, Brunettes Shoot Blondes и певица MARUV.

Как сообщал УНН, вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко заявил, что национальный отбор на “Евровидение-2019”, к сожалению, уже стал частью гибридной войны России против Украины.

Источник: УНН
Теги: Германия, Евровидение
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