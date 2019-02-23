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"Вест Хэм" Ярмоленко прервал безвыигрышную серию в АПЛ

"Вест Хэм" Ярмоленко прервал безвыигрышную серию в АПЛ

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В лондонском дерби в рамках 27 тура Английской Премьер-лиги "Вест Хэм" принимал "Фулхэм", сообщает корреспондент УНН.

Удивительно быстрый гол гостей (на 3-й минуте отличился Райан Бабель с передачи Сессеньона) не помог "Фулхэму" избежать фиаско. На перерыв в роли лидера уже пошла команда Андрея Ярмоленко, который продолжает проходить процесс реабилитации от травмы.

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Сначала вратарь неудачно сыграл кулаками при выходе и по его владением последовал удар головой Огбонна. Мяч в сетку добил Чичарито. Еще одна подача с углового обернулась голом Диопа. Точку в игре поставил Майкл Антонио в компенсированное время к встрече - 3:1.

Добавим, что "молотобойцы" прервали серию из 4-х матчей без побед - 36 очков и 9 место.

Источник: УНН
Теги: футбол, Великобритания
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