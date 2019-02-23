Спасатели начали спускать с горы Поп Иван двух травмированных туристов (уточнено)

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Спасательная группа в 13:30 начала транспортировку на специальных носилках с горы Поп Иван двух травмированных туристов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"В 13:30 спасательная группа (10 спасателей и 3 волонтеры) начала транспортировку на специальных носилках с горы Поп Иван двух (травмированных - ред.) туристов. С остальными туристами остались трое спасатели Явирницького поисково-спасательного отделения и один волонтер", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, в 11:10 поисково-спасательная группа ГСЧС прибыла на спасательный пост на гору Поп Иван для сопровождения туристов и транспортировки тел погибших. Однако, вынуждена ждать улучшения погодных условий.

Как сообщал УНН, в Карпатах, на территории Ивано-Франковской области, 22 февраля погибли 2 туристов, которые двигались на гору Поп Иван-Черногорский.