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Трамп получил две "Золотые малины" как наихудший актер года

Трамп получил две "Золотые малины" как наихудший актер года

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп получил 2 награды "Золотой малины" (Razzie Award) в номинации "Худший актер", за то, что появился в документальных лентах "Фаренгейт 11/9" и "Смерть нации". Об этом сообщает УНН со ссылкой на USA Today.

Церемония награждения прошла ночью 23 февраля.

Трамп также получил еще одну "Золотую малину" за худший актерский дуэт с "его неизменной мелочностью".

Президент США уже получал "Золотую малину" в категории "Худший актер второго плана" в картине "Призраки этого не делают" в 1989 году.

В номинации "Худшая актриса" лауреатом стала Мелисса МакКарти за роль в ленте "Игрушки для взрослых".

Премии за худшие мужскую и женскую роли второго плана получили Джон Си Райли ("Холмс и Ватсон") и старший советник президента США Дональда Трампа - Келлиэнн Конуэй ("Фаренгейт 11/9").

Худшим фильмом признана лента "Холмс и Ватсон".

Премию за худший ремейк или сиквел года получил также фильм "Холмс и Ватсон", а худшим режиссером стал постановщик этой картины Этан Коэн.

Напомним, "Золотая малина" (Razzie Award) — придуманная в 1981 году американцем Джоном Уилсоном антинаграда, отмечающая худшие актёрские работы, сценарий, режиссуру, кинопесню и фильм года. Рассматривается как дополнение к премии "Оскар" — по традиции номинанты "Золотой малины" оглашаются за день до оглашения оскаровских номинантов, лауреаты — за день до лауреатов "Оскара".

Источник: УНН
Теги: США, кино, призы, Дональд Трамп
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