Рожай мясо: в РФ женщины принесли в военкомат "нерожденных детей"

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Санкт-Петербурге активистки поздравили российских мужчин с 23 февраля, попробовав поставить на учет в военкомат "нерожденных детей". Об этом на своей странице в Facebook написала российская активистка Леда Гарина, передает УНН.

"Шесть женщин в противогазах атаковали военкомат Ленинградской области, что находится в Санкт-Петербурге, попробовав поставить на воинский учет грудных младенцев. Однако, в пеленках, перевязанных георгиевскими лентами, вместо младенцев было сырое мясо", - написала активистка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отдаем Путина вместо Курил: тысячи россиян вышли на митинг в Москве

Феминистки заявили, что женщин призывают рожать, пытаются запретить аборты, чтобы потом их дети стали жертвами российской власти.

"Они становятся пушечным мясом российского милитаризма и трупами начатых Россией бессмысленных войн. Женщин заставляют рожать мясо, которое государство с удовольствием ест", - отметили в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия не свалка: сотни россиян вышли на митинги из-за "мусорной" реформы

Также, активистки выступают против давления на женщин, насилия против мужчин, не желающих служить в армии и против войны.

Как сообщал УНН, в несогласованной акции феминисток в Санкт-Петербурге задержали десять участников.