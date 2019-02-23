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МКС вскоре начнет расследование оккупации Крыма Россией - прокурор АРК

МКС вскоре начнет расследование оккупации Крыма Россией - прокурор АРК

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Прокурор Автономной республики Крым Гюндуз Мамедов заявляет, что Международный уголовный суд (МУС) в скором времени начнет официальное расследование международного вооруженного конфликта в Крыму (так МКС квалифицирует оккупацию Крыма Россией в 2014 году). Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью Мамедова для "Зеркала недели".

По информации СМИ, после январской конференции в Гааге оптимистично настроенные правозащитники сообщили, что офис прокурора Международного уголовного суда (МУС), возможно, уже в этом году определится с началом официального расследования дела "Ситуация в Украине". Она состоит из трех частей: преступления во время Майдана, во время оккупации РФ Крыму (третий год ситуация квалифицируется прокурором МКС как международный вооруженный конфликт) и в Донбассе.

Прокурор Крыма даже более оптимистично настроен и считает, что расследование международных преступлений России в Крыму начнут расследовать уже очень скоро.

"Не могу сказать, когда Международный уголовный суд начнет официальное расследование по всей "Ситуации в Украине". Но по Крыму - я в этом твердо убежден - уже скоро", сообщил Мамедов.

Напомним, на территории оккупированного Крыма наблюдается не просто коллапс общества и экономики, там очевидные этнические преследования, террор, похищения, убийства, издевательства над украинскими гражданами, притеснения меньшинств, как этнических, так и религиозных, преследования правозащитников, ограничения возможностей возвращения людей на эти территории. Об этом заявила вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт.

Источник: УНН
Теги: Россия, прокуратура, Крым, Украина, оккупация
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