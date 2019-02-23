Спасательная операция на горе Поп Иван: спуск остальных туристов планируют на завтра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Из-за сложных погодных условий с вершины горы Поп Иван остальных туристов планируют спустить 24 февраля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"В связи со сложными погодными условиями спуск (с вершины горы Поп Иван - ред.) остальных туристов планируется выполнить 24 февраля", - говорится в сообщении.

Как отметил начальник дежурной смены ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области с вершины горы осталось спустить четырех туристов.

Напомним, горные спасатели передали работникам скорой медицинской помощи двух пострадавших туристов с горы Поп Иван.

Как сообщал УНН, в Карпатах, на территории Ивано-Франковской области, 22 февраля погибли 2 туристов, которые двигались на гору Поп Иван-Черногорский.