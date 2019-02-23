В Днепропетровской области на мужчину упала железобетонная плита

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Днепропетровской области на заброшенной ферме вблизи элеватора в поселке Партизанском Днепровского района на мужчину упала железобетонная плита. По информации спасателей, мужчина скончался на месте, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

"23 февраля в 11:49 ... поступило сообщение, что на заброшенной ферме вблизи элеватора в поселке Партизанском Днепровского района на мужчину упала железобетонная плита", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, от полученных травм он скончался на месте. Погибшему было около 45 лет.

В 14.08 спасатели с помощью пневматических подушек и гидравлического оборудования подняли обломок разрушенной железобетонной стены и изъяли тело погибшего мужчины.

Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств несчастного случая.

Напомним, в городе Днепр, во время выполнения ремонта, в одной из квартир упала часть межкомнатной бетонной перегородки на одного из двух мужчин и прижала ему ногу.