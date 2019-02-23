Боевики трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе, погиб военный

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В течение суток, в период с 00.00 до 18.00, противник трижды обстрелял позиции войск Объединенных сил, при этом два раза - применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Вследствие обстрелов один военнослужащий погиб, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

"... в период с 00.00 до 18.00, противник трижды обстрелял позиции войск, при этом два раза - применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял украинских защитников с противотанкового ракетного комплекса в районе населенного пункта Чермалык, сообщили в пресс-центре.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли позиции подразделений Объединенных сил с минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта Екатериновка, говорится в сообщении.

В пресс-центре также сообщили, что в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

"Подразделения, на которые осуществлялся огневое воздействие, отвечали противнику из штатного вооружения, которое не запрещено минскими соглашениями. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - добавили в пресс-центре.

Напомним, на временно оккупированной территории Донбасса вблизи блокпоста боевиков на противотанковой мине подорвался микроавтобус, перевозивший гражданских лиц.