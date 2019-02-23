"Мариуполь" стал победителем в первой встрече после обновления УПЛ

КИЕВ. 23 февраля. УНН. На стадионе им. Бойко в присутствии 1214 человек футболисты "Мариуполя" принимали "Олимпик" в игре 19 тура УПЛ, сообщает корреспондент УНН.

В середине тайма приазовцы пропустили несколько курьезный мяч. Вратарь Худжамов отбил мяч после удара соперника, но игровой снаряд попал в защитника хозяев и улетел в Г.Пасича, который доставил его в пустую сетку ворот.

В компенсированное время тайма кипер гостей Махновський сбил в штрафной зоне оппонента, а 11-метровым ударом от штанги реализовал Михальонок, отправив команды на перерыв с ничейным результатом.

В начале второй половины мяч попал в руку игрока-легионера и арбитр решился назначить второй пенальти по воротам дончан. Точный удар со стандарта нанес Борячук и подарил "Мариуполю" три очка - 2:1.

Добавим также, "Мариуполь" набрал 27 пунктов и удерживает 6-ю строчку. "Олимпик" остался с 19-ю - 9 место.

Как сообщал УНН, 23 февраля стартовала вторая часть сезона УПЛ.