Банда с оружием, похищенным в Крыму, несколько лет нападала на валютчиков

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Донецкой области задержана банда, что несколько лет совершала нападения на валютчиков на севере региона. Оперативные разработки продолжались год. Засада была устроена на месте очередного налета. Четверо злоумышленников успели завладеть 2 миллионами гривен, когда дальнейшие их действия заблокировало спецподразделение КОРД, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как сообщили в пресс-службе, злоумышленники заранее под предлогом клиентов обменяли у пострадавшего незначительную сумму денег, а в следующий раз на встречу валютчик привез 2 миллиона гривен. Выхватив из рук потерпевшего пакет с деньгами, подозреваемые успели сделать лишь несколько шагов, когда были заблокированы и задержаны полицейским спецназом.

Относительно их лиц — мужчины в возрасте от 42 до 53 лет, один из которых ранее судим. Двое — жители Славянска, другие — выходцы из Херсона и РФ, сообщили в полиции.

По информации правоохранителей, последние 12 месяцев полицейские тщательно документировали банду, а также готовилась спецоперация по задержанию. “Взять” их решено было на горячем после очередного налета.

“Во время обысков по месту жительства одного из задержанных и в тайнике между гаражами был обнаружен пистолет Макарова, что по базам данных МВД числится похищенным из областного управления полиции в Крыму и 2 обреза, которые злоумышленники прихватили с собой во время другого разбойного нападения. Кроме того, в качестве вещественного доказательства изъят автомобиль, на котором передвигалось группировки”, - говорится в сообщении.

Сейчас подследственные задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им инкриминируется ч.4 ст.187 “Разбой” Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, неизвестный с ножом похитил в ужгородского валютчика миллион гривен.