Украинцы предложили изменить название Донецкой области на Мариупольскую

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Украинцы призывают лишить город Донецк статуса областного города и передать эти полномочия городу Мариуполь. Соответствующая петиция по телефону №22/050654-эп зарегистрирована на сайте Президента Петра Порошенко 19 февраля, передает УНН.

"Предлагаю лишить город Донецк статуса областного города и передать эти полномочия городу Мариуполь. Причина такого решения основывается на том, что руководство и жители - этого города в своем большинстве проявили нелояльность к государству Украина и стали на сторону русских оккупантов. В противоположность им жители Мариуполя выступили на стороне независимого государства Украина и принимали активное участие в ее защите от российской оккупации", - отметил автор петиции Александр Копачов.

Также он сообщает, что сознательная часть города Мариуполя участвует в волонтерском движении и поддерживает армию Украины и считает ее своей защитницей, которая принесла мир на ее территорию.

"За мужество и стойкость, проявленную во время военных действий по защите Украины и подконтрольных ей территорий, присудить статус города героя", - написал Копачов.

Петицию было обнародовано 19 февраля 2019 года, пока она набрала 139 подписей.

Напомним, украинцы призвали Президента Украины отменить законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.