Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 23 февраля 2019 20:57
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украина может до 2022 года запустить четыре космические аппараты
Украина может до 2022 года запустить четыре космические аппараты
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
2910
Версия для печати

Биатлонистка Меркушина попала в топ-10 спринта чемпионата Европы

Биатлонистка Меркушина попала в топ-10 спринта чемпионата Европы

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В белорусских Раубичах завершилась спринтерская гонка у женщин в рамках Открытого чемпионата Европы по биатлону, сообщает УНН.

Шесть украинок повели борьбу за медали и ближайшей к завоеванию была наша Анастасия Меркушина - 1 промах при 1:12,4 мин отставания. Далее среди украинок на 17 строчке разместилась Вита Семеренко (1) - 17-я, Надежда Белкина (1) - 24, Валентина Семеренко (2) - 31 Юлия Журавок (1) - 32 и Яна Бондарь (5) - 62.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина завоевала первую медаль на ЧЕ по биатлону

Медаль высшей пробы в активе шведки Моны Брорссон (0), "серебро" за россиянкой Юрловой-Пехт (1), а тройку замкнула Ханна Эберг из Швеции.

Отметим, что завтра чемпионат Европы в Раубичах завершится гонками преследования.

Источник: УНН
Теги: Украина, биатлон, Европа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.