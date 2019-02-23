Биатлонистка Меркушина попала в топ-10 спринта чемпионата Европы

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В белорусских Раубичах завершилась спринтерская гонка у женщин в рамках Открытого чемпионата Европы по биатлону, сообщает УНН.

Шесть украинок повели борьбу за медали и ближайшей к завоеванию была наша Анастасия Меркушина - 1 промах при 1:12,4 мин отставания. Далее среди украинок на 17 строчке разместилась Вита Семеренко (1) - 17-я, Надежда Белкина (1) - 24, Валентина Семеренко (2) - 31 Юлия Журавок (1) - 32 и Яна Бондарь (5) - 62.

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Медаль высшей пробы в активе шведки Моны Брорссон (0), "серебро" за россиянкой Юрловой-Пехт (1), а тройку замкнула Ханна Эберг из Швеции.

Отметим, что завтра чемпионат Европы в Раубичах завершится гонками преследования.