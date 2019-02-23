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Художники из разных уголков Украины написали картины для пленных моряков

Художники из разных уголков Украины написали картины для пленных моряков

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Киеве состоялась благотворительная выставка картин в поддержку украинских военнопленных, передает УНН.

Выставку посетила и омбудсмен Украины Людмила Денисова.

"Посетила благотворительную выставку картин в поддержку украинских военнопленных. Их писали художники из разных уголков Украины, чтобы подарить 24 морякам, когда те вернутся домой. Украинцы делают все возможное для привлечения внимания к противоправным действиям РФ. То, что Россия осуществила акт военной агрессии, признает весь цивилизованный мир", - отметила Денисова.

По ее словам, РФ должна прислушиваться к нашим требованиям, к заявлениям Европейского Союза и реагировать на международное давление.

"Согласно Женевской конвенции 1949 году мы настаиваем на переводе Василия Сороки, Андрея Эйдера и Андрея Артеменко на лечение в третью (нейтральную) страну и на безусловном освобождении наших моряков", - отметила Денисова добавив, что украинские моряки обязательно вернутся домой.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.

Источник: УНН
Теги: Украина, моряки, выставки, картина
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