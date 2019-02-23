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Волейболистки "Химика" в шестой раз выиграли Кубок Украины

Волейболистки "Химика" в шестой раз выиграли Кубок Украины

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В запорожском Дворце спорта “Юность” состоялся поединок за Кубок Украины по волейболу среди женщин, сообщает УНН со ссылкой на сайт ВК “Химик”.

“Химик” был лучше “Орбиту” в каждом из трех сетов — 25:20, 25:16, 25:21.

“Химик”: Дудник 16, Карпец 15, Дрозд 6, Бойко 16, Микитюк 7, Напалкова 2, Немцева (л), Степановский (к), Великоконь.

“Орбита”: Пасс 9, Лучко 6, Грицуняк (к) 2, Пугач 4, Труба 12, Савченко 9.

Стоит отметить, что “Химик”, обыграв запорожскую “Орбиту-ЗНУ-ОДЮСШ”, в 6-й раз подряд завоевал Кубок Украины. Это 17-й трофей в клубной коллекции волейбольной команды Одесского припортового завода.

Источник: УНН
Теги: спорт, волейбол
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