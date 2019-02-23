Три грузовика с гумпомощью сожгли на границе Колумбии и Венесуэлы, пострадали 15 человек

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Три грузовика с гуманитарной помощью из четырех, прибывших на границу с Венесуэлой в колумбийской Кукуте, сожгли на венесуэльской части международного моста имени Сантандера. Об этом сообщает газета El Nacional, информирует УНН.

По данным издания, в результате действий венесуэльской полиции при поджоге пострадали около 15 человек.

В субботу оппозиция Венесуэлы попыталась доставить на территорию страны гуманитарную помощь из Бразилии. Командование венесуэльской армии объявило о развертывании сил на границе с Колумбией по распоряжению президента страны Николаса Мадуро. Несколько дней назад по его указанию была закрыта сухопутная граница с Венесуэлой для недопуска гуманитарной помощи из Бразилии. Однако один грузовик с гуманитарной помощью все же пересек границу двух стран и прибыл на территорию Венесуэлы.

Напоминаем, Колумбия утверждает, что часть ВС Венесуэлы дезертировала, Каракас разорвал отношения с Боготой.