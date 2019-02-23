Число жертв отравления алкоголем в Индии возросло до минимум 110 человек

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Число жертв отравления некачественным алкоголем на северо-востоке Индии возросло до 110. Об этом в субботу сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местные власти, передает УНН со ссылкой также на The Indian Express.

По его данным, еще по меньшей мере 300 человек были доставлены в больницы. Ранее сообщалось о 89 погибших и 50 госпитализированных.

Отмечается, что среди жертв большое число женщин. Как информирует AFP, погибшие в основном являлись работниками чайных плантаций в штате Ассам. Пострадавшие употребляли некачественный ликер, в составе которого был метанол. Владелец предприятия, изготовившего алкоголь, и еще четыре человека задержаны.

В начале февраля в штатах Уттар-Прадеш и Уттаракханд на севере Индии после употребления некачественного спиртного погибли более 110 человек.

По предварительной информации количество жертв возросло до 50.