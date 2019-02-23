Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 24 февраля 2019 05:13
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украина может до 2022 года запустить четыре космические аппараты
Украина может до 2022 года запустить четыре космические аппараты
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
6180
Версия для печати

Венесуэла решила закрыть свое воздушное пространство для коммерческих рейсов - СМИ

Венесуэла решила закрыть свое воздушное пространство для коммерческих рейсов - СМИ

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Власти Венесуэлы решили закрыть в субботу воздушное пространство страны для коммерческих рейсов. Об этом сообщила газета El Nacional со ссылкой на источники, передает УНН.

По их данным, разрешение на взлет есть только у тех самолетов, которые использует государство. Ранее правительство Венесуэлы закрыло границы с Колумбией и Бразилией.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо неоднократно заявлял, что в страну 23 февраля прибудет иностранная гуманитарная помощь. Правительство Боливарианской Республики назвало эту инициативу “дешевым шоу олигархии”.

Как отмечал УНН, президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу объявил, что его страна разрывает дипломатические отношения с Колумбией и не будет терпеть “готовящемся нападении” со стороны Боготы.

Источник: УНН
Теги: авиаперевозки, Венесуэла
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.