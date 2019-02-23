"Черноморец" прервал беспроигрышную серию "Львова" в чемпионате Украины

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Футболисты “Львова” потерпели домашнее фиаско в матче 19 тура УПЛ против одного из аутсайдеров — одесского “Черноморца”, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу “моряков”.

“Черноморец” буквально со старта стал играть “первым номером”. “Моряки” много атаковали, исполняли “стандарты”, но долго не могли нанести прицельный удар по цели. На 16-й минуте защитник хозяев на мгновение опередил Аржанова в “воздухе”, но мяч попал в перекладину и покинул поле. В следующий раз каркас ворот был уже на стороне одесситов. На 32-й минуте затяжная атака “моряков” завершилась отличным проходом Танчика. Последовал прострел на линию вратарской, Аржанов переадресовал мяч Гошкодери. Первый удар принял на себя защитник, после второго “снаряд” от перекладины залетел за линию ворот — 1:0.

И второй тайм прошел под знаком преимущества “Черноморца”. Хозяева пытались атаковать, но чаще всего их наступательные операции завершались ничем. Лишь один дальний удар заставил серьезно вступить в игру Литовченко. Еще были бесконечные навесы и несколько попыток бразильцев решить эпизоды индивидуально — здесь прекрасно действовали полевые игроки “Черноморца”.

В то же время одесситы довольно активно действовали у ворот “Львова”. Шансы отличиться упустили Аржанов, Морозюк, Танчик и Мусолитин.

Таким образом, “Черноморец” одержал уверенную победу, которая стала для “моряков” первой выездной “викторией” в текущем сезоне — 0:1.

Добавим, в “Львову” закончилась серия из четырех матчей без поражений — 23 пункта и 8 ступенька. “Черноморец” с 15-ю баллами предпоследний.