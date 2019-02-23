Президент Турции намерен провести встречу с Трампом после 31 марта

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерениях встретиться с лидером США Дональдом Трампом после муниципальных выборов, которые пройдут 31 марта. О такой возможности турецкий лидер сообщил в субботу в эфире телеканала CNN Turk, передает УНН.

“После 31 марта я, возможно, отправлюсь с визитом в Вашингтон, либо же сам (президент США Дональд) Трамп посетит Турцию”, — сказал он.

Эрдоган прокомментировал телефонный разговор с американским коллегой, состоявшийся 22 февраля. “Могу сказать, что у нас с Трампом состоялся позитивный разговор по теме Сирии”, — подчеркнул президент Турции.

Турецкий лидер также вновь высказался о перспективах создания зоны безопасности на севере Сирии. “Если вдоль турецкой границы будет создана какая-либо зона безопасности, она должна находиться под контролем Турции”, — отметил он.

Как сообщал УНН, президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом.