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Президент Турции намерен провести встречу с Трампом после 31 марта

Президент Турции намерен провести встречу с Трампом после 31 марта

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерениях встретиться с лидером США Дональдом Трампом после муниципальных выборов, которые пройдут 31 марта. О такой возможности турецкий лидер сообщил в субботу в эфире телеканала CNN Turk, передает УНН.

“После 31 марта я, возможно, отправлюсь с визитом в Вашингтон, либо же сам (президент США Дональд) Трамп посетит Турцию”, — сказал он.

Эрдоган прокомментировал телефонный разговор с американским коллегой, состоявшийся 22 февраля. “Могу сказать, что у нас с Трампом состоялся позитивный разговор по теме Сирии”, — подчеркнул президент Турции.

Турецкий лидер также вновь высказался о перспективах создания зоны безопасности на севере Сирии. “Если вдоль турецкой границы будет создана какая-либо зона безопасности, она должна находиться под контролем Турции”, — отметил он.

Как сообщал УНН, президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: УНН
Теги: США, Турция
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