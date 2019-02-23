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Венесуэльского президент сравнил колумбийского коллегу с дьяволом

Венесуэльского президент сравнил колумбийского коллегу с дьяволом

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал дьяволом своего колумбийского коллегу Ивана Дуке. С таким заявлением глава государства выступил на митинге своих сторонников, который проходил в субботу в Каракасе, сообщает УНН.

“У него лицо ангела. Но я бы потрепал его за щеки и сказал: „Ты дьявол, Иван Дуке, и ты не справишься с Венесуэлой“... Вон отсюда, дьявол, вон, сатана!” — сказал Мадуро.

В субботу он также объявил о разрыве дипломатических отношений с Колумбией. Днем ранее вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила о временном закрытии трех мостов, которые связывают территорию этой республики с Колумбией. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить из Колумбии гуманитарную помощь. Правительство Венесуэлы настаивает, что помощь может быть оказана только в рамках международного права, и не намерено пропускать собранные оппозицией грузы через границу.

Как сообщал УНН, Венесуэла решила закрыть свое воздушное пространство для коммерческих рейсов.

Источник: УНН
Теги: Колумбия, Венесуэла
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