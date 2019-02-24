МИД Колумбии объявило об отзыве дипломатов из Венесуэлы

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Колумбийские дипломаты покинут Венесуэлу в самое ближайшее время. Об этом говорится в сообщении главы МИД Колумбии Ольмеса Трухильо, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, передает УНН.

“С целью сохранения жизни и неприкосновенности колумбийских дипломатов они отправятся в Колумбию как можно скорее”, — заявил Трухильо.

В сообщении главы колумбийского МИДа подчеркивается, что администрация “узурпатора Мадуро” понесет ответственность за любой акт агрессии или нарушение прав колумбийских дипломатов “в соответствии с международными нормами в ближайшие часы или дни”.

Богота не признает законность президентства Николаса Мадуро, добавил министр. “Колумбия признает президента Хуана Гуаидо, которому благодарна за приглашение дипломатическим и консульским колумбийским чиновникам оставаться на венесуэльской территории”, — заявил он.

Напоминаем, Колумбия утверждает, что часть ВС Венесуэлы дезертировала, Каракас разорвал отношения с Боготой.