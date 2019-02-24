Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 24 февраля 2019 05:13
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украина может до 2022 года запустить четыре космические аппараты
Украина может до 2022 года запустить четыре космические аппараты
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
5160
Версия для печати

МИД Колумбии объявило об отзыве дипломатов из Венесуэлы

МИД Колумбии объявило об отзыве дипломатов из Венесуэлы

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Колумбийские дипломаты покинут Венесуэлу в самое ближайшее время. Об этом говорится в сообщении главы МИД Колумбии Ольмеса Трухильо, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, передает УНН.

“С целью сохранения жизни и неприкосновенности колумбийских дипломатов они отправятся в Колумбию как можно скорее”, — заявил Трухильо.

В сообщении главы колумбийского МИДа подчеркивается, что администрация “узурпатора Мадуро” понесет ответственность за любой акт агрессии или нарушение прав колумбийских дипломатов “в соответствии с международными нормами в ближайшие часы или дни”.

Богота не признает законность президентства Николаса Мадуро, добавил министр. “Колумбия признает президента Хуана Гуаидо, которому благодарна за приглашение дипломатическим и консульским колумбийским чиновникам оставаться на венесуэльской территории”, — заявил он.

Напоминаем, Колумбия утверждает, что часть ВС Венесуэлы дезертировала, Каракас разорвал отношения с Боготой.

Источник: УНН
Теги: Колумбия, Венесуэла
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.