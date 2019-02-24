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В Белграде тысячи людей на акции протеста потребовали отставки президента Сербии

В Белграде тысячи людей на акции протеста потребовали отставки президента Сербии

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Белграде несколько тысяч человек провели акцию протеста против действующего правительства и президента страны Александра Вучича. Об этом сообщает РТС, информирует УНН.

Акция прошла вечером 23 февраля. Сбор протестующих прошел на площади близ философского факультета университета в Белграде. В протестах, отмечает РТС, принимали участие муниципальные депутаты. От площади группы протестующих прошли маршем по городу. Некоторые протестующие держали в руках плакаты с цитатой из заявления Вучича, сделанного в 2012 году: “Пенсионеры не заплатят ни одного динара за предстоящие реформы”.

Оппозиция обвиняет власти страны в коррупции и нарушении демократических принципов. За день до этого, 22 февраля массовые акции были проведены сразу в нескольких городах Сербии, в том числе в Нови-Саде и Нише.

Акции протеста в Сербии начались в начале декабря. Поводом к их проведению стало нападение на лидера оппозиционной партии “Левица” Борислава Стефановича. По версии оппозиции, к организации нападения причастны власти. В январе марш оппозиции в Белграде собрал более 10 тысяч человек. Акции в различных городах Сербии проходят под общим лозунгом “Один из пяти миллионов”. Он появился после того, как Вучич заявил, что не уступит демонстрантам, даже если их будет пять миллионов.

Источник: УНН
Теги: протесты, Сербия
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