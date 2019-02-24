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Венесуэла обвинила США и Колумбию в нарушении Устава ООН

Венесуэла обвинила США и Колумбию в нарушении Устава ООН

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в субботу обвинил правительства США и Колумбии в нарушении всех принципов Устава ООН, передает УНН.

“С помощью пропагандистского шоу, организованного на границе, правительства США и Колумбии нарушили практически все принципы и цели Устава ООН. Мировое сообщество наблюдает за ситуацией, и в рамках ООН будут приняты соответствующие меры”, — написал он в своем Twitter.

Министр также отметил отсутствие представителей ООН и Международного Красного Креста на границе. “Организация Объединенных Наций и Международный Красный Крест не участвуют в шоу США и Колумбии на границе (с Венесуэлой) по одной простой причине: это акция с исключительно политическими целями, которую никак нельзя классифицировать как гуманитарную”, — добавил Арреаса.

Как сообщал УНН, МИД Колумбии объявило об отзыве дипломатов из Венесуэлы.

Источник: УНН
Теги: США, Колумбия, Венесуэла
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