Венесуэла обвинила США и Колумбию в нарушении Устава ООН

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в субботу обвинил правительства США и Колумбии в нарушении всех принципов Устава ООН, передает УНН.

“С помощью пропагандистского шоу, организованного на границе, правительства США и Колумбии нарушили практически все принципы и цели Устава ООН. Мировое сообщество наблюдает за ситуацией, и в рамках ООН будут приняты соответствующие меры”, — написал он в своем Twitter.

Министр также отметил отсутствие представителей ООН и Международного Красного Креста на границе. “Организация Объединенных Наций и Международный Красный Крест не участвуют в шоу США и Колумбии на границе (с Венесуэлой) по одной простой причине: это акция с исключительно политическими целями, которую никак нельзя классифицировать как гуманитарную”, — добавил Арреаса.

Как сообщал УНН, МИД Колумбии объявило об отзыве дипломатов из Венесуэлы.