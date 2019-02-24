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Глава британского МИД по ошибке назвал Словению бывшим "вассалом СССР"

Глава британского МИД по ошибке назвал Словению бывшим "вассалом СССР"

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Министр иностранных дел и по делам Содружества Великобритании Джереми Хант подвергся критике после того, как, выступая в пятницу в Любляне, ошибочно назвал Словению бывшим “вассальным государством Советского Союза”. Сообщение об этом опубликовано газетой The Guardian, информирует УНН.

“(Словения претерпела) впечатляющее превращение из вассального государства Советского Союза в современную европейскую демократию, члена ЕС и НАТО, страну с процветающей экономикой, где год от года развивается туристический сектор. Это действительно пример Европы в ее лучшем виде”, — сказал Хант на совместной пресс-конференции со своим словенским коллегой Миро Цераром.

В действительности после Второй мировой войны Югославия, впоследствии распавшаяся на ряд независимых государств, включая Словению, имела весьма напряженные отношения с СССР. Лидер страны Иосип Броз Тито был одним из основателей Движения неприсоединения, члены которого отказались от участия в военных блоках, включая НАТО и Организацию Варшавского договора.

“Мы никогда не были вассалами Советского Союза”, — написал по этому поводу на своей странице в Facebook бывший спикер парламента Словении Милан Брглез, обвинивший словенских официальных лиц в том, что они не поправили Ханта и, по его мнению, “возможно, даже не заметили оскорбления”.

Как сообщал УНН, в Словении парламентарий сложил полномочия из-за кражи сэндвича.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, Словения
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