Президент Венесуэлы после выступления перед сторонниками - решил станцевать румбу

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выполнил румбу после выступления перед сторонниками на митинге, который состоялся в субботу на проспекте Урданетта в центре Каракаса, передает УНН со ссылкой на местные телеканалы.

На мероприятии вблизи президентской резиденции — дворца Мирафлорес присутствовало около 20 тысяч сторонников правительства. Когда Мадуро вышел на сцену в красной рубашке и начал танцевать, собравшиеся тоже стали пританцовывать и поддерживать президента аплодисментами.

Во время выступления Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Колумбией, назвал главу соседней страны Ивана Дуке дьяволом и сообщил о провале попытки госпереворота. Обстановка в центре Каракаса оставалась спокойной. После заявления президента его сторонники стали постепенно расходиться.

Стоит добавить, что в Каракасе в субботу прошла также крупная акция оппозиционеров. Несколько десятков тысяч человек окружили военный аэродром в одном из районов венесуэльской столицы примерно в 2 км к востоку от центра города. Однако сторонники оппозиции не стали предпринимать попыток прорваться на территорию объекта, несмотря на то, что его охраняли лишь обычные военные патрули.

Как отмечал УНН, более двух десятков венесуэльских силовиков за день перешли на сторону оппозиции.