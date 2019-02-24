Разгромная победа гарантировала "Донбассу" выход в полуфинал УХЛ

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В рамках 39-го тура Украинской хоккейной лиги “Донбасс” на своем льду переиграл херсонский “Днепр”, информирует УНН со ссылкой на сайт команды-победительницы.

Команда Сергея Витера смогла выдать зрелищную и результативную игру с самым неудобным для себя соперником, закинув назад 7 шайб, на что “щуки” ответили лишь одним голом еще в первом периоде.

Более других на льду выделялись лидеры нападения “Донбасса” — Виктор Захаров и Виталий Кукла, набравшие по три очка (1 + 2 и 2 + 1 соответственно) — 7:1.

Благодаря этой победе донецкий клуб лишил “Днепр” математических шансов побороться за две первые строчки в турнирной таблице, гарантировав себе полуфинал плей-офф УХЛ (95 очков).

Команда Дмитрия Пидгурского, набрав 86 очков, начнет свой путь во второй части сезона с четвертьфинала, где ее соперником станут “Ледяные Волки”.

Добавим также, свой последний матч в регулярном чемпионате “Донбасс” проведет против “Кременчуга” 27 февраля в Дружковке.