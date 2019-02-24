Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 24 февраля 2019 05:12
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украина может до 2022 года запустить четыре космические аппараты
Украина может до 2022 года запустить четыре космические аппараты
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
5145
Версия для печати

Болтон поставил ультиматум армии Венесуэлы

Болтон поставил ультиматум армии Венесуэлы

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Венесуэла может столкнуться с новыми санкциями, если ее военные не “примут сторону демократии”. Об этом в своем Twitter написал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает УНН.

“У военных Венесуэлы есть выбор: принять демократию, защитить мирных жителей и позволить доставку гуманитарную помощь; или же они столкнутся с еще большими санкциями и изоляцией”, — написал Болтон.

К твиту он прикрепил ссылку на заметку Reuters. Агентство со ссылкой на анонимный источник в американской администрации сообщает о том, что Белый дом может объявить о новых санкциях против Каракаса уже на следующей неделе. Поводом к этому может послужить продолжение блокирования доставки гуманитарной помощи в страну. В понедельник, 25 февраля. ситуацию в Венесуэле обсудят в столице Колумбии Боготе вице-президент США Майк Пенс и ряд лидеров латиноамериканских государств.

Напоминаем, президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу объявил, что его страна разрывает дипломатические отношения с Колумбией. Оппозиция Венесуэлы и власти Колумбии сообщили о переходе на сторону демонстрантов нескольких венесуэльских силовиков.

Источник: УНН
Теги: США, Венесуэла
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.