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На границе Колумбии и Венесуэлы ранены почти 300 человек, захвачены военные и продолжаются столкновения

На границе Колумбии и Венесуэлы ранены почти 300 человек, захвачены военные и продолжаются столкновения

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. По меньшей мере 285 человек пострадали в результате столкновений между волонтерами и венесуэльскими правоохранительными органами на границе Колумбии и Венесуэлы. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо, выступая на пресс-конференции в городе Кукута на границе с Венесуэлой, а также журналист издания The New York Times, передает УНН.

“В настоящее время 285 человек пострадали в столкновениях, в основном из-за слезоточивого газа и применения нелетального оружия. 37 человек были госпитализированы”, — заявил министр, чье выступление транслировал сайт администрации колумбийского президента.

По данным главы внешнеполитического ведомства, среди пострадавших 255 венесуэльцев и 30 колумбийцев.

Ранее венесуэльские полицейские попытались разогнать людей, собравшихся на мосту имени Симона Боливара. Граждане Колумбии и Венесуэлы пришли на мост, чтобы участвовать в передаче гуманитарной помощи в Венесуэлы. Против них был использован слезоточивый газ. Также журналист Габриэль Бастидас сообщил, что сотрудники полиции Венесуэлы подожгли три грузовика с гуманитарной помощью в штате Тачира на границе с Колумбией.

Колумбийское телевидение также передает кадры с захваченными венесуэльскими военными, которые объявили о намерении перейти на сторону оппозиции.

Напоминаем, военные Колумбии разворачивают силы у моста на границе с Венесуэлой.

Источник: УНН
Теги: Колумбия, Венесуэла
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