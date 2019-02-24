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На территории Колумбии попросили убежища более 60 венесуэльских военных

На территории Колумбии попросили убежища более 60 венесуэльских военных

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Более 60 венесуэльских военных и представителей Национальной гвардии попросили убежища в Колумбии в субботу. Об этом сообщил глава колумбийской миграционной службы Кристиан Крюгер, информирует УНН.

“К нам уже обратились более 60 человек из Вооруженных сил и Нацгвардии Венесуэлы. Большинство перешло границу в районе моста Симона Боливара”, — сказал он, выступая в Кукуте на границе с Венесуэлой. Трансляцию пресс-конференции вел сайт администрации колумбийского президента.

По словам Крюгера, прошения об убежище венесуэльских военных будут рассмотрены в соответствии со стандартной процедурой.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявлял, что политические противники президента Николаса Мадуро проводят тайные встречи с военными и сотрудниками служб безопасности, обещая им амнистию в случае перехода на свою сторону. Ранее о поддержке Гуайдо объявили два полковника и один генерал вооруженных сил республики.

Как сообщал УНН, на границе Колумбии и Венесуэлы ранены почти 300 человек, захвачены военные и продолжаются схватки.

Источник: УНН
Теги: Колумбия, Венесуэла
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