Журналисты сообщают, что правоохранители Венесуэлы напали на отель с работниками СМИ

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Сотрудники правоохранительных органов Венесуэлы напали на отель, в котором живут журналисты, освещающие ситуацию вокруг гуманитарной помощи на границе с Колумбией. Об этом сообщила в Twitter венесуэльская Национальный профсоюз работников СМИ, передает УНН.

“Сотрудники государственных служб безопасности напали на отель в Уренье (штат Тачира), в котором живут венесуэльские и иностранные журналисты”, — говорится в сообщении.

По словам журналистов, правоохранительные органы использовали слезоточивый газ и разбили стекла в здании.

Как сообщает профсоюз, ранее в субботу от действий правоохранительных органов также пострадали несколько журналистов, освещавших попытки венесуэльской оппозиции ввезти иностранную гуманитарную помощь в республику. Несколько фотографов и видеооператоров лишились своей рабочей техники.

Как отмечал УНН, на территории Колумбии попросили убежища более 60 венесуэльских военных.