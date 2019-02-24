The Washington Post узнала о беспокойстве окружения Трампа из-за возможных уступок КНДР

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Некоторые помощники президента США Дональда Трампа в частном порядке высказывают опасения по поводу того, что глава государства может почувствовать давление и пойти на серьезные уступки во время встречи тет-а-тет с лидером КНДР Ким Чен Ыном на следующей неделе в Ханое. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в Белом доме, передает УНН.

По их мнению, американский лидер может сделать такой шаг в связи с желанием добиться соглашения со взаимными обязательствами, которое он может объявить своей политической победой. Другие помощники президента высказывают скептицизм по поводу перспектив таких крупных достижений, как заключение соглашения о значительном продвижении вперед в деле выполнения договоренностей, достигнутых в 2018 году в Сингапуре.

Как отмечает издание, Трамп надеется, что его вторая встреча с Ким Чен Ыном будет в центре внимания СМИ по всему миру, как и прошлогодний саммит. Президент надеется, что внутриполитические проблемы США отойдут на второй план в связи с переговорами. Трамп будет стремиться отвлечь внимание, и опрошенные газетой эксперты по вопросам внешней политике считают, что это может послужить стимулом для президента, чтобы выступить с резким заявлением, которое не будет включать конкретных шагов по ограничению ядерной программы КНДР. Например, как считают они, Трамп может высказаться за подписание мирного договора, который должен формально положить конец Корейской войне.

Как сообщал УНН, КНДР официально подтвердила, что Ким Чен Ын в бронепоезде отправился на встречу с Трампом.