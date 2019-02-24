В Молдове началось голосование на парламентских выборах и референдуме

КИШИНЕВ-КИЕВ. 24 февраля. УНН. Сегодня, 24 февраля, в республике Молдова проходят парламентские выборы и референдум. Участки в стране открыты с 7:00, передает корреспондент УНН.

Избирательные участки в стране открыты с 7:00. По данным ЦИК, инцидентов при открытии не зафиксировано.

Сегодня в Молдове проходят парламентские выборы. Отметим, что, согласно опросам, лидируют 4 политические силы: Партия социалистов, блок “ACUM”, Демократическая партия и Партия “Шор”.

Кроме того, одновременно с выборами проходит референдум по сокращению количества депутатов с 101 до 61, а также введение механизма отзыва депутатского мандата избирателями.

Как сообщал УНН, Додон прокомментировал сообщение о письме о покушении на него.