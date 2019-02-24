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Воскресенье, 24 февраля 2019, 08:09 • Марианна Присяжнюк • 66135
В Молдове началось голосование на парламентских выборах и референдуме
КИШИНЕВ-КИЕВ. 24 февраля. УНН. Сегодня, 24 февраля, в республике Молдова проходят парламентские выборы и референдум. Участки в стране открыты с 7:00, передает корреспондент УНН.
Избирательные участки в стране открыты с 7:00. По данным ЦИК, инцидентов при открытии не зафиксировано.
Сегодня в Молдове проходят парламентские выборы. Отметим, что, согласно опросам, лидируют 4 политические силы: Партия социалистов, блок “ACUM”, Демократическая партия и Партия “Шор”.
Кроме того, одновременно с выборами проходит референдум по сокращению количества депутатов с 101 до 61, а также введение механизма отзыва депутатского мандата избирателями.
Как сообщал УНН, Додон прокомментировал сообщение о письме о покушении на него.
Источник: УНН