Сегодня в Украине до 10 градусов мороза

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Сегодня в Украине удерживается холодная погода без существенных осадков, передает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

"24 февраля сохранится холодная без осадков погода с температурой ночью 6-12° мороза, днем 2-7° мороза, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях ночью 12-18° мороза, днем 5-10° мороза" , - говорится в сообщении.

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Напомним, синоптики предупредили о ухудшении погодных условий в Украине.



