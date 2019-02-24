В Карпатах сохраняется лавинная опасность

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Карпатах, в воскресенье, 24 февраля, сохраняется значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

"24 февраля в высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается, а в горах Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня в Украине удерживается холодная погода без существенных осадков.



