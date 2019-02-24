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На горе Поп Иван восстановили спасательные работы

На горе Поп Иван восстановили спасательные работы

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Спасатели возобновили аварийно-спасательные работы по спуску туристов с горы Поп Иван на Прикарпатье. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

"24 февраля в 07:30 возобновлено проведение аварийно-спасательных работ на горе Поп Иван. С подножия на вершину горы направляется спасательная группа в составе 14 спасателей СПРЧ и 5 волонтеров. На посту с туристами находятся 5 спасателей СПРЧ и 1 волонтер ", - говорится в сообщении.

Всего привлечено от Управления ГСЧС в области 36 человек личного состава на 5 единицах техники.

На высокогорье наблюдается облачная погода, видимость хорошая, ветер 10 м/с, температура воздуха - 16 градусов.

Как сообщал УНН, из-за сложных погодных условий с вершины горы Поп Иван остальных туристов планируют спустить 24 февраля.

Напомним, горные спасатели передали работникам скорой медицинской помощи двух пострадавших туристов с горы Поп Иван.

Как сообщал УНН, в Карпатах, на территории Ивано-Франковской области, 22 февраля погибли 2 туристов, которые двигались на гору Поп Иван-Черногорский.

Источник: УНН
Теги: спасатели, Карпаты, туристы
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