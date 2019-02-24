За сутки патрульные остановили 154 пьяных водителя

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В течение суток, 23 февраля, патрульные полицейские проработали 6202 вызовы и составили 154 админматериалы за управление в состоянии опьянения водителей. Об этом сообщает патрульная полиция Украина на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Составлено 154 админматериала за управление в состоянии опьянения и вынесено 5908 постановлений, из которых 5337 - за нарушение ПДД", - говорится в сообщении.

В общем, за минувшие сутки, патрульные полицейские проработали 6202 вызовы, из которых 453 - вызовы о дорожно-транспортные происшествия.

98 случаев - задержание патрульными лиц, вероятно, причастных к совершению уголовных преступлений. Среди них: 3 грабежа; 14 краж; 2 завладения авто; 5 незаконного хранения оружия и боеприпасов; 22 наркопреступления; 9 человек в розыске; 43 других преступлений.

Напомним, трем патрульным полицейским объявили о подозрении за превышение служебных обязанностей, повлекшее смерть потерпевшего.



