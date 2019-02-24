По всей России пройдут марши в память о Борисе Немцове

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Сегодня в Москве, Петербурге, Воронеже, Ярославле и еще многих городах России пройдут акции в память об известном российском политике, оппозиционере, государственном и общественном деятеле Борисе Немцове, передаёт УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

В Москве организаторами “Марша Немцова” выступили движение “Солидарность”, партии ПАРНАС, “Яблоко”, “Гражданская инициатива”, “Партия перемен”; “Мемориал”, а также представители Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Кроме того, среди заявителей акции политики Владимир Милов и Владимир Рыжков.

В российской столице, как и в Питере. Марш был согласован не сразу, а в некоторых городах власти отказались согласовывать мероприятия.

По информации “МБХ”, в Москве сбор участников шествия начнется в 13:00 по местному времени на внутренней стороне Страстного бульвара. Спустя час сформированная колонна двинется по Бульварному кольцу к проспекту Сахарова.

Борис Немцов за свою карьеру достиг успехов в российской внутренней политике, а на внешнеполитической арене многие лидеры иностранных государств удивлялись его стойкости и стремлению к изменениям.

В ночь с 27 на 28 февраля 2015 года, в 23:40 (по московскому времени - ред.) политик был убит в центре Москвы. Убийство Немцова произошло на Большом Москворецком мосту, когда он прогуливался с украинской моделью Анной Дурицкой. Преступники застрелили политика, скрывшись с места убийства на автомобиле. Убийство произошло прямо накануне оппозиционного марша, запланированного на 1 марта 2015 года.

“Убит Борис Немцов, большой друг Украины и большой патриот России. Человек, который как мост связывал Украину и Россию и который построил те отношения между Украиной и Россией, которые я хотел бы видеть”, — заявил в 2015 году Президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщал УНН, 15 ноября 2018 года на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли о наименовании сквера на углу улиц Сурикова и Воздухофлотского проспекта имени российского оппозиционного политика Бориса Немцова.