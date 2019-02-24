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Жильцов дома в Магнитогорске, где обрушился подъезд, снова эвакуировали

Жильцов дома в Магнитогорске, где обрушился подъезд, снова эвакуировали

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Магнитогорске в доме, где 31 декабря 2018 года обрушился подъезд, в ночь на воскресенье эвакуировали 61 человека из-за пожара в торговом центре, прилегающем к этому жилому дому, передаёт УНН со ссылкой на сообщение на сайте ГУ МЧС по Челябинской области.

"Сегодня ночью поступило сообщение о возгорании в торговом центре «Зори Урала», который расположен по улице Карла Маркса в пристроеке к жилому дому №164 ( в торговом зале горели товары хозяйственного назначения)… На улицу Карла Маркса (это именно тот дом, где ночью 31 декабря 2018 года обрушился один из подъездов) были оперативно направлены дополнительные силы муниципального звена областной подсистемы РСЧС (единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что внутри многоэтажки наблюдалось задымление.

"В сопровождении сотрудников МЧС из 11 и 12 подъездов был эвакуирован 61 человек, в том числе 11 детей", - сообщили в МЧС.

По информации служб спасения, пострадавших и погибших в результате инцидента нет.

Напомним, утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома, погибли 39 человек. В первые часы после трагедии были спасены 18 человек, еще шестерых, в том числе двоих детей, сотрудники МЧС РФ спасли, разбирая завалы.

Источник: УНН
Теги: Россия, эвакуация, пожары
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